УНИКС уступил «Маккаби» Т-А в Евролиге, Гудлок набрал 17 очков

Казанский УНИКС на выезде проиграл «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 52:60.В первой четверти баскетболисты российского клуба набрали только 9 очков, разрешив сопернику уйти в отрыв. Во второй половине матча игроки УНИКСа выиграли третью четверть со счётом 14:12, но этого оказалось недостаточно для борьбы за победу в заключительные 10 минут.Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Маккаби». На его счету 17 очков, 2 подбора и 1 перехват.