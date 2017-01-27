45 очков Уэстбрука помогли «Оклахоме-Сити» обыграть «Даллас»

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке нанёс поражение «Даллас Маверикс» со счётом 109:98 в матче регулярного чемпионата НБА.Решающей стала третья четверть, в которой хозяева разгромили гостей с разницей «+16», что и позволило им добиться положительного результата. В составе победителей блистал, набравший 45 очков, а также совершивший 8 подборов и 3 передачи. У «Далласа» самым результативным стал Харрисон Барнс, который записал себе в актив 31 очков, а также прибавил к нему подбора и 2 передачи.