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45 очков Уэстбрука помогли «Оклахоме-Сити» обыграть «Даллас»

27 января 2017, пятница. 06:38. Баскетбол
«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке нанёс поражение «Даллас Маверикс» со счётом 109:98 в матче регулярного чемпионата НБА.

Решающей стала третья четверть, в которой хозяева разгромили гостей с разницей «+16», что и позволило им добиться положительного результата. В составе победителей блистал Расселл Уэстбрук, набравший 45 очков, а также совершивший 8 подборов и 3 передачи. У «Далласа» самым результативным стал Харрисон Барнс, который записал себе в актив 31 очков, а также прибавил к нему подбора и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер:
Даллас Маверикс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук
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