Кантер сломал руку, ударив по стулу в тайм-ауте, и может пропустить до 2 месяцев

Центровой «Оклахома-Сити Тандер»может пропустить до двух месяцев из-за перелома предплечья правой руки, сообщает ESPN. Во время тайм-аута в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс» расстроенный игрок в сердцах ударил кулаком по стулу, который, качнувшись, попал ему в предплечье. Точные сроки восстановления Кантера станут известны после углублённого медицинского обследования.В нынешнем сезоне центровой набирает по 14,6 очка и совершает по 6,8 подбора за 22 минуты в среднем за игру.