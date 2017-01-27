Девин Харрис: попытались доказать Расселлу Уэстбруку, что один в поле не воин

Разыгрывающий «Даллас Маверикс»рассказал об оборонительной тактике команды в проигранном «Оклахома-Сити Тандер» матче регулярного чемпионата НБА.«Мы выключили из игры всех игроков «Оклахома-Сити», кроме. Попытались доказать, что один в поле не воин. Но он забивал и забивал. Иногда бывает и так», – передаёт слова Харриса ESPN.Встреча завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 109:98, а Уэстбрук в ней набрал 45 очков, включая 17 в последние восемь минут поединка.