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175 лет назад 2016
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«Нью-Йорк» готов обменять Энтони в «Клипперс», не требуя звезду взамен

27 января 2017, пятница. 11:48. Баскетбол
«Нью-Йорк Никс» известил «Лос-Анджелес Клипперс», что готов обменять форварда Кармело Энтони, не требуя взамен Криса Пола, Блэйка Гриффина или Деандре Джордана, сообщает New York Daily News. При этом по правилам лиги «Нью-Йорк» в любом случае не может иметь в составе одновременно Деррика Роуза и Блэйка Гриффина, поскольку каждый из них продлил контракт новичка на особых условиях для звёздных игроков с другой организацией.

Ранее от обмена с участием Энтони отказались «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».
Источник: Daily News Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Нью-Йорк Никс Блэйк Гриффин Деандре Джордан Кармело Энтони Крис Пол
Новости. Баскетбол
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