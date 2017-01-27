«Нью-Йорк» готов обменять Энтони в «Клипперс», не требуя звезду взамен

«Нью-Йорк Никс» известил «Лос-Анджелес Клипперс», что готов обменять форварда, не требуя взаменили, сообщает New York Daily News. При этом по правилам лиги «Нью-Йорк» в любом случае не может иметь в составе одновременно Деррика Роуза и Блэйка Гриффина, поскольку каждый из них продлил контракт новичка на особых условиях для звёздных игроков с другой организацией.Ранее от обмена с участием Энтони отказались «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».