Анциферов: жаль, что ответный матч «Автодору» придётся играть в гостях

Главный тренер «Автодора»прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов, по итогам которой саратовскому клубу в соперники на 1/16 финала достался немецкий «Ольденбург». Первый матч между этими командами состоится 7 февраля в Саратове, а ответная встреча пройдёт 21 февраля в Ольденбурге.«Что ж, «Ольденбург» так «Ольденбург». Не могу однозначно оценить силу противника и сказать, повезло нам со жребием или нет. Это крепкая команда, которая разделила первое место в сильной подгруппе, но нам вполне по зубам. О сопернике пока сужу лишь по поверхностным впечатлениям, поскольку пристально не следил за их выступлением. Знаю, что в «Ольденбурге» собраны опытные игроки, что немцы очень хорошо играют дома при горячей поддержке болельщиков и чуть послабее – на выезде.В конце группового этапа клуб из Германии набрал хороший ход, выиграв все пять заключительных матчей в Лиге чемпионов. Конечно, жаль, что ответный поединок мы проведём не на своей площадке, где нам было бы гораздо легче. Но ничего не поделать, таков формат турнира», — цитирует Анциферова официальный сайт клуба.