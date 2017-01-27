Фридзон: под прессингом совершали неоправданные ошибки, но главное, что победили

Защитник ЦСКАпрокомментировал победу над «Анадолу Эфес» (80:77) в матче 20-го тура Евролиги, состоявшемся 27 января в Москве.«Смотрели матч «Эфеса» с «Дарушшафакой» и знали, что они находятся на хорошем ходу и легко нам не будет. Три четверти очень хорошо играли в защите, а что именно случилось в четвёртой, не могу сказать. Вроде бы уже доводили матч до победы, не хотели ничего форсировать, но под прессингом начали совершать необязательные потери: то выбрасывали в аут, то они совершали перехваты.Главное, что сегодня выиграли – впереди ещё много матчей, и всё ещё может не раз поменяться. После поражения в Каунасе разобрали все свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Также хотел бы отметить, что провели отличные тренировки с акцентом на агрессию в защите — сегодня это было видно на площадке. Да, много смазали открытых бросков, но совершали их оправданно – это самое главное», — передаёт слова Фридзона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.