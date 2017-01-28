Хиггинс: в концовке «Эфес» заставил ЦСКА пару раз потерять мяч

Защитник ЦСКАпрокомментировал победу над «Анадолу Эфес» (80:77) в матче 20-го тура Евролиги, состоявшемся 27 января в Москве.«Мы упорно работаем каждый день, каждую тренировку разбираем все игровые ситуации до мелочей – это главное, мы стараемся стать лучше. Сегодня успешно преодолели очередной этап. Мне кажется, что наша команда возвращается на победный путь. В концовке „Эфес“ добавил интенсивности и скорости в игре, это заставило нас пару раз потерять мяч. Это одна из тех проблем, над решением которых нам предстоит потрудиться, чтобы исправить», — приводит слова Хиггинса официальный сайт ЦСКА.