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«Индиана» отыгралась с «-16» и дожала «Сакраменто» в ОТ, Джордж набрал 33 очка

28 января 2017, суббота. 06:02. Баскетбол
«Индиана Пэйсерс» победил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе закончилась в овертайме со счётом 115:111 в пользу хозяев. По ходу третьей четверти «Кингз» вели с разницей в 16 очков, однако не смогли удержать победу.

Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, на счету которого 33 очка. Ещё 18 набрал Си Джей Майлз. У проигравших стоит отметить Демаркуса Казинса, оформившего дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов, и Даррена Коллисона, который также набрал 26 очков.
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
115 : 111 ОТ (27:30, 28:34, 26:23, 23:17, 11:7)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Индиана Пэйсерс: Джордж - 33, Майлс - 18, Тиг - 17, Тёрнер - 14, Джефферсон - 9, Эллис - 8, Янг - 8, Аллен - 4, Робинсон - 4, Серафен, Брукс, Нианг, Кристмас, Стаки
Сакраменто Кингз: Коллисон - 26, Казинс - 26, Лоусон - 16, Аффлало - 15, Толливер - 10, Куфос - 9, Ричардсон - 3, Барнс - 2, Темпл - 2, Коли-Стайн - 2, Лябисье, Гэй, Маклемор, Касспи, Папаяннис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Сакраменто Кингз Пол Джордж НБА
Новости. Баскетбол
28 января 2017, суббота
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