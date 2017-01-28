«Индиана» отыгралась с «-16» и дожала «Сакраменто» в ОТ, Джордж набрал 33 очка

«Индиана Пэйсерс» победил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе закончилась в овертайме со счётом 115:111 в пользу хозяев. По ходу третьей четверти «Кингз» вели с разницей в 16 очков, однако не смогли удержать победу.Самым результативным в составе победителей стал, на счету которого 33 очка. Ещё 18 набрал Си Джей Майлз. У проигравших стоит отметить Демаркуса Казинса, оформившего дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов, и Даррена Коллисона, который также набрал 26 очков.