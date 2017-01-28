31 очко К. Уокера не спасло «Шарлотт» от проигрыша «Нью-Йорку»

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» вырвал победу у «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 110:107 в пользу подопечных Джеффа Хорнасека.Самыми результативными у «Никс» стали Кармело Энтони и Кристапс Порзингис, набравшие по 18 очков. Энтони кроме этого оформил дабл-дабл, собрав 11 подборов. За «Хорнетс» 31 очко и 10 подборов набрал, 17 очков в активе Марвина Уильямса, Николя Батюм оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.