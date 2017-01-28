«Нью-Йорк» и «Клипперс» ищут третью команду для обмена Кармело Энтони

Представители «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс» продолжают обсуждать обмен с участием форвардаКак пишет ESPN, стороны не могут найти вариант сделки, который устраивал бы обе команды. Для решения этой проблемы «Никс» и «Клипперс» хотят задействовать третью команду.Напомним, что «Нью-Йорк» готов расстаться с Энтони, не требуя другую звезду взамен. Таким образом,, скорее всего, не покинут калифорнийскую команду в случае положительного исхода переговоров.