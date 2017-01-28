Лоури: «Торонто» была нужна победа над «Милуоки»

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс»прокомментировал крупную победу своей команды над «Милуоки Бакс» (102:86) в матче регулярного чемпионата НБА.«Нам нужно было прервать эту серию неудач. Все чувствовали, что сегодня нам удастся сделать это. Мы играли перед собственными болельщиками, старались изо всех сил, чтобы победить, и в конечном итоге нам это удалось», – приводит слова Лоури ESPN.Кайл провёл на паркете 39 минут, собрав коллекцию из 32 очков, 6 результативных передач, 3 подборов и 1 перехвата.