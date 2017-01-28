Шталбергс: у «Автодора» улучшились результаты с приходом нового главного тренера

Главный тренер «Нижнего Новгорода»поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«С новым главным тренером результаты «Автодора» улучшились. При этом своему стилю команда из Саратова не изменяет и продолжает играть в дикий баскетбол как в защите, так и нападении. В матче с таким соперником важна каждая деталь и особенно игра в защите один на один. В последнее время у нас было немало проблем с этим компонентом. Если завтра каждый игрок будет до конца отрабатывать ситуации у нашего кольца, сможем надеяться на победу», – приводит слова Шталбергса официальный сайт БК «Нижний Новгород».