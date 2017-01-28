Керр: четыре игрока «Голден Стэйт» одновременно выйдут на паркет в Матче звёзд

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз», который будет главным тренером команды Запада на Матче звёзд, заявил, что планирует одновременно задействовать в игре«Я хочу одновременно выпустить на площадку всех четверых. Они точно сыграют вчетвером. Я могу гарантировать, что в какой-то момент игры это точно случится. Это будет классно», – приводит слова 51-летнего специалиста ESPN.Напомним, что в этом году Матч звёзд состоится в Нью-Орлеане.