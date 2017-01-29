35 очков и 18 подборов Казинса помогли «Сакраменто» обыграть «Шарлотт»

«Сакраменто Кингз» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» со счётом 109:106 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.Весь матч команды показывали равную игру, и победитель определился лишь на последней минуте, когдасначала за 14 секунд до сирены вывел команду вперёд, а затем забил один из двух штрафных. Он же стал лучшим игроком встречи, оформив дабл-дабл — 35 очков и 18 подборов, а также прибавил к нему 4 передачи. У «Шарлотт» лучшей результативностью может похвастать Кемба Уокер, записавший себе в актив 26 очков.