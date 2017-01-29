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175 лет назад 2016
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«Бостон» выиграл в овертайме у «Милуоки», Томас записал себе в актив 37 очков

29 января 2017, воскресенье. 06:55. Баскетбол
«Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» со счётом 112:108 в овертайме очередного матча регулярного чемпионата НБА.

В основное время команды не сумели выявить победителя, а в дополнительные пять минут всё решили тактические действия «Селтикс», которые грамотно зарабатывали штрафные. Самым результативным в составе победителей стал Айзея Томас, который набрал 37 очков, а также совершил 3 подбора и 8 передач. У «Милуоки» стоит отметить Янниса Адетокунбо, который записал себе в актив 21 очко, 6 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
108 : 112 ОТ (27:42, 26:22, 20:17, 29:21, 6:10)
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Бизли - 17, Деллаведова - 14, Монро - 14, Снелл - 12, Брогдон - 11, Хенсон - 8, Паркер - 4, Мейкер - 4, Терри - 3, Новак, Телетович, Вон, Пламли, Миддлтон
Бостон Селтикс: Томас - 37, Краудер - 20, Олиник - 17, Джонсон - 11, Браун - 9, Смарт - 9, Грин - 5, Зеллер - 4, Микки, Йеребко, Джексон, Хорфорд, Янг, Розир, Брэдли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Милуоки Бакс Айзея Томас - игрок Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
29 января 2017, воскресенье
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