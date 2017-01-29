«Бостон» выиграл в овертайме у «Милуоки», Томас записал себе в актив 37 очков

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» со счётом 112:108 в овертайме очередного матча регулярного чемпионата НБА.В основное время команды не сумели выявить победителя, а в дополнительные пять минут всё решили тактические действия «Селтикс», которые грамотно зарабатывали штрафные. Самым результативным в составе победителей стал, который набрал 37 очков, а также совершил 3 подбора и 8 передач. У «Милуоки» стоит отметить Янниса Адетокунбо, который записал себе в актив 21 очко, 6 подборов и 6 передач.