Мэттьюз примет участие в конкурсе трёхочковых на Звёздном уик-энде НБА

Атакующий защитник «Даллас Маверикс»станет участником конкурса трёхочковых в рамках Звёздного уик-энда НБА, сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» обозреватель SB Nation Тим Кэто. Мэттьюз уже принимал участие в таком состязании в 2015 году.В текущем регулярном чемпионате Мэттьюз реализует 38,6 % трёхочковых, выполняя по 7,5 броска из-за дуги в среднем за игру.Ранее на конкурс трёхочковых был приглашён атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.