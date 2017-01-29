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175 лет назад
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Веселы стал MVP 20-го тура Евролиги
29 января 2017, воскресенье. 15:51.
Баскетбол
Форвард турецкого «Фенербахче»
Ян Веселы
признан самым ценным игроком 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче против «Галатасарая» (
85:80
) Веселы набрал 20 очков, совершил 7 подборов и 2 перехвата. Он получил 30 баллов эффективности.
Посмотреть видео можно, перейдя по
ссылке.
Источник:
Официальный сайт Евролиги
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Теги
БК Галатасарай
БК Фенербахче
Ян Веселы
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Новости. Баскетбол
29 января 2017, воскресенье
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Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
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