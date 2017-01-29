Итудис: у ЦСКА мячи попросту не шли в кольцо

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу клуба над «Астаной» (81:63) в Единой лиге ВТБ.«Поздравляю команду с победой над очень серьёзным соперником, командой, которая показывает в этом сезоне хороший баскетбол – с чёткими идеями, атлетизмом, качественным использованием «больших», претендует на попадание в плей-офф и сегодня с нами здорово боролась.В защите мы сыграли здорово, и это можно отметить на протяжении нескольких последних матчей. Мы стараемся и уделяем внимание деталям. Можно было бы ожидать большего в нападении, но следует сказать, что мы промазали много открытых бросков. Мы хорошо создавали возможности для атаки, и я могу лишь аплодировать своим игрокам.К сожалению, сегодня мячи попросту не шли в кольцо даже у таких снайперов, как Виталий, Нандо, Дима и Андрей. К тому же в матче такой конкурентной лиги мы сегодня бросили всего семь штрафных. Тем не менее здорово одержать победу в третьем матче за шесть дней», — цитирует Итудиса сайт «армейцев».