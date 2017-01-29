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175 лет назад 2016
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Итудис: у ЦСКА мячи попросту не шли в кольцо

29 января 2017, воскресенье. 18:38. Баскетбол
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу клуба над «Астаной» (81:63) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю команду с победой над очень серьёзным соперником, командой, которая показывает в этом сезоне хороший баскетбол – с чёткими идеями, атлетизмом, качественным использованием «больших», претендует на попадание в плей-офф и сегодня с нами здорово боролась.

В защите мы сыграли здорово, и это можно отметить на протяжении нескольких последних матчей. Мы стараемся и уделяем внимание деталям. Можно было бы ожидать большего в нападении, но следует сказать, что мы промазали много открытых бросков. Мы хорошо создавали возможности для атаки, и я могу лишь аплодировать своим игрокам.

К сожалению, сегодня мячи попросту не шли в кольцо даже у таких снайперов, как Виталий, Нандо, Дима и Андрей. К тому же в матче такой конкурентной лиги мы сегодня бросили всего семь штрафных. Тем не менее здорово одержать победу в третьем матче за шесть дней», — цитирует Итудиса сайт «армейцев».
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
БК Астана ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
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