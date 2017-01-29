Иванович: «Химки» сделали ещё один шаг к доведению системы до автоматизма

Главный тренер «Химок»отметил важность победы над ВЭФом (104:90) для борьбы за позицию в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ.«Мы плохо начали этот матч, а у ВЭФа, напротив, пошла игра. Допустили много ошибок в защите. После выхода Роулэнда мы поймали хороший ритм как в защите, так и в атаке. В конечном итоге мы одержали заслуженную победу.Очень важно было выиграть, так как мы боремся за лучшую позицию в преддверии плей-офф. В Химках ВЭФ сыграл здорово, и для нас то поражение было ещё одним стимулом сегодня. Команда провела хороший матч, но гораздо важнее было сделать ещё один шаг в направлении того, чтобы довести нашу атакующую и защитную системы до автоматизма», — цитирует Ивановича сайт «Химок».