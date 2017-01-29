Др. Грин: отрицание противостояния «Кливленда» и «Голден Стэйт» — чушь

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс лукавит, отрицая противостояние между их клубами. Сам Грин ранее высказывал противоположную точку зрения.
«Всё зависит от того, во что человек хочет верить. Если кто-то втирает вам чушь, а вы в это верите, то с вами что-то не так. Я в такое не верю.
Я думаю, что отрицание нашего противостояния — чушь. Но, может, он думает немного по-другому. Может, у него другой взгляд. Но лично я в это не верю», — цитирует Грина The Score.