«Атланта» в четвёртом ОТ дожала «Нью-Йорк», Энтони набрал 45 очков, Миллсэп — 37

«Атланта Хоукс» добыл тяжёлую победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась в четырёх овертаймах со счётом 142:139 в пользу хозяев.
«Хоукс» могли оформить победу раньше, но «Никс» дважды спасал Кармело Энтони и один раз — Кортни Ли. Вначале Энтони сравнял счёт за 2,6 секунды до конца четвёртой четверти, а затем — за 6,9 секунды до окончания первого овертайма. Во втором овертайме Ли отметился дальним попаданием за 1,5 секунды до сирены, вновь не позволив «Хоукс» завершить матч в свою пользу. В третьей дополнительной пятиминутке уже «Атланту» от проигрыша спас Деннис Шрёдер, реализовав бросок за 3,0 секунды до конца при счёте 130:128 в пользу «Никс». В четвёртом овертайме хозяева паркета всё же вырвали победу.
Энтони в итоге стал самым результативным игроком в составе обеих команд — на его счету 45 очков. В активе Брэндона Дженнигса 18 очков и 11 передач, Ли набрал 17 очков. У «Атланты» 37 очков и 19 подборов в активе Пола Миллсэпа. Кент Бэйзмор набрал 24 очка, Деннис Шрёдер оформил дабл-дабл из 23 очков и 15 передач, Дуайт Ховард — из 19 очков и 13 подборов.