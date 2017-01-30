Кокошков: был бы рад поработать с Теодосичем в «Юте»

Наставник сборной Словении и помощник главного тренера «Юты Джаз»поделился мнением об игре защитника ЦСКА«Милош является топ-плеймейкером и одним из лучших игроков из тех, которые не выступают в НБА. Его знают все в этой лиге. За его игрой наблюдают на протяжении многих лет. Не думаю, что Теодосич сделал ошибку, решив остаться в Европе, потому что ЦСКА является лучшей командой на этом континенте.Мне кажется, он доволен условиями в России, но было бы глупо не попробовать себя в лучшей баскетбольной лиге мира. У него есть необходимый потенциал и талант. Его агентам нужно изучить все предложения и выбрать команду, в которой Милош мог бы проявить себя больше всего. Я был бы рад поработать вместе с ним в «Юте», – рассказал Кокошков в интервью Alo.