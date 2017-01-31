Обрадович: «Гран Канария» показывает очень непредсказуемый баскетбол

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань»поделился ожиданиями от предстоящего матча Еврокубка с «Гран Канарией». Игра состоится 31 января и начнётся в 20:00 мск.«Нам удалось удивить „Гран-Канарию“ в первой игре, и это очень хорошо. Но в этом году они показывают очень непредсказуемый баскетбол — иногда они играют невероятно, иногда не самым лучшим образом. И мы не знаем, какая из команд будет играть с нами. В любом случае, мы уважаем соперника, потому что в составе „Гран-Канарии“ много качественных игроков.Последний матч, против „Валенсии“, они провели очень хорошо, да и вообще на выезде смотрятся внушительно. Нам нужно остановить их снайперов — Курича и Салина, а также контролировать подбор в нападении. Они тоже хороши в этом компоненте», — приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарского клуба.