«Сакраменто» проиграл «Филадельфии», несмотря на 46 очков Казинса

«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 122:119 в пользу хозяев. На последних секундах четвёртой четверти Аррон Аффлало мог перевести игру в овертайм, но смазал открытый трёхочковый из угла площадки.Сразу 7 игроков в составе «Филадельфии» преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Роберт Ковингтон, на счету которого 23 очка и 10 подборов. Ещё 17 очков в активе Дарио Шарича. За «Сакраменто» 46 очков и 15 подборов набрал