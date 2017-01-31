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175 лет назад 2016
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«Сакраменто» проиграл «Филадельфии», несмотря на 46 очков Казинса

31 января 2017, вторник. 04:38. Баскетбол
«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 122:119 в пользу хозяев. На последних секундах четвёртой четверти Аррон Аффлало мог перевести игру в овертайм, но смазал открытый трёхочковый из угла площадки.

Сразу 7 игроков в составе «Филадельфии» преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Роберт Ковингтон, на счету которого 23 очка и 10 подборов. Ещё 17 очков в активе Дарио Шарича. За «Сакраменто» 46 очков и 15 подборов набрал Демаркус Казинс.
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2017, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс:
Сакраменто Кингз:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сакраменто Кингз Филадельфия Сиксерс Демаркус Казинс НБА
Новости. Баскетбол
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