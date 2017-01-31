«Майами» продлил победную серию, обыграв «Бруклин», Драгич набрал 20 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» на домашнем паркете выиграл у «Бруклин Нетс» со счётом 104:96.«Хит» завершили первую половину встречи с перевесом в 4 очка, а после перерыва упрочили лидерство и контролировали ход игры вплоть до финальной сирены.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 20 очков, а его партнёр по «Майами»записал на свой счёт 19 очков. В составе «Бруклина» лучшим с 15 очками оказалсяЭта победа стала для «Хит» восьмой подряд. «Бруклин» уступил в шестом матче кряду.