«Бостон» оказался сильнее «Детройта», Томас набрал 41 очко, Драммонд — 28

«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете оказался сильнее «Детройт Пистонс», выиграв со счётом 113:109.Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 8 очков и продолжали контролировать игру вплоть до середины заключительной четверти. «Пистонс» удалось на время восстановить равновесие и даже выйти вперёд, однако затем «Селтикс» вернули себе инициативу и удержали лидерство до финальной сирены.Самым результативным игроком встречи оказался, на счету которого 41 очко. Лучшим в составе «Детройта» стал, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 22 подборов.