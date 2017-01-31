Д. Иванович: дома «Лиеткабелис» играет лучше, чем в гостях

Главный тренер «Химок»оценил будущего соперника своей команды литовский «Лиеткабелис». Матч Еврокубка состоится 1 февраля. Начало встречи в 20:00 мск.«Вчера «Лиеткабелис» обыграл «Жальгирис» в чемпионате Литвы. Наш соперник сыграл сильно, быстро и, что самое важное, с большой уверенностью. На своей площадке они выступают намного лучше, чем в гостях. Это очень умная команда, которая здорово читает игровые ситуации. В их составе есть опытные братья Лавриновичи, а также другие снайперы. Очень хорошо играет Маджен, который неплохо себя проявил в Химках. Он хорошо действует при розыгрыше пик-н-роллов и при транзитном нападении. Мы должны подумать о том, как его остановить. В то же время в «Лиеткабелисе» есть кому набирать очки, помимо Маджена. Мы постараемся победить в Литве и уже потом будем ждать последнего матча, чтобы узнать, какое итоговое место мы займём. Пока мы не вышли в плей-офф и сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть», — приводит слова тренера официальный сайт «Химок».