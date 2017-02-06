Пачулия: я никуда не уйду из «Голден Стэйт»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия заявил, что не намерен уходить в другой клуб грядущим летом, когда истечёт его контракт.
«Я не хочу, чтобы этот сезон заканчивался. Когда люди спрашивают меня о выходе на рынок свободных агентов этим летом, я говорю: „Я никуда не уйду. Я остаюсь здесь“. Я останусь здесь даже после июня», — приводит слова Пачулии San Francisco Gate.
По нынешнему контракту Пачулия получает $ 2,9 млн в год, что на $ 2,3 млн меньше, чем он зарабатывал в двух предыдущих сезонах.