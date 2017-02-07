«Кливленд» в ОТ дожал «Вашингтон», Лав и Джеймс набрали 71 очко на двоих

«Кливленд Кавальерс» в драматичном матче вырвал победу у «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 140:135 в пользу гостей. Отметим, что «Уизардс» упустили победу в основное время, когдаза 0,9 секунды до конца четвёртой четверти реализовал трёхочковый бросок, сделав счёт ничейным — 120:120.Джеймс в итоге набрал 32 очка и сделал 17 передач. Самым результативным у «Кливленда» стална счету которого 39 очков и 12 подборов. Кайри Ирвинг набрал 23 очка, Тристан Томпсон — 22 очка и 12 подборов. У «Вашингтона» 41 очко на счету Брэдли Била, 25 — у Отто Портера, а Джон Уолл оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 передач.Победная серия «Вашингтона» прервалась на отметке в 7 матчей.