«Сакраменто» отыгрался с «-27», но всё же уступил «Чикаго», Уэйд набрал 31 очко

«Чикаго Буллз» одержал непростую победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Голден Уан-центре» в Сакраменто и завершилась со счётом 112:107 в пользу гостей. По ходу матча преимущество «Чикаго» доходило до 27 очков, однако за 30 секунд до конца четвёртой четверти «Кингз» счёт сравняли. Тем не менее, «Буллз» в самой концовке вырвали победу.
Самым результативным в составе победителей стал Дуэйн Уэйд, набравший 31 очко. Ещё 21 очко в активе Майкла Картера-Уильямса, 17 набрал Робин Лопес. У проигравших 22 очка на свой счёт записал Тай Лоусон, 19 набрал Мэтт Барнс, Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.