С. Обрадович: «Локо» нужно быть готовым к тому, что «Мурсия» будет играть смело

Главный тренер «Локомотива-Кубань»дал комментарий к предстоящему матчу Топ-16 Еврокубка с «Мурсией», который состоится 8 февраля в Испании.«Это очень важная игра для нас, потому что на счету каждая победа. Мы должны быть готовы к тому, что «Мурсия» будет играть смело, чтобы хорошо закончить выступление в Кубке Европы. Не нужно смотреть на то, как они сыграли с «Реалом» в последнем матче. Для «Мурсии» ничего уже не решается, поэтому на них нет давления, но для нас это игра, в которой нам нужна только победа», — цитирует Обрадовича официальный сайт клуба.