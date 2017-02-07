Бабурин: «Локо» не может играть с «Мурсией» спустя рукава

Защитник «Локомотива-Кубань»дал комментарий к предстоящему матчу Топ-16 Еврокубка с «Мурсией», запланированному на 8 февраля в Испании.«Пусть эта встреча для нас уже ничего не решает, но мы не можем играть в ней спустя рукава. Мы уже заняли первое место в группе, но нужно добиться ещё одной победы, чтобы у нас было больше шансов иметь преимущество своей площадки не только в четвертьфинале, но в случае выхода в полуфинал и на стадии 1/2. «Мурсия» — опасная команда, в которой особенно выделяется разыгрывающий Кампаццо. Но мы уже справлялись с ними дома, теперь постараемся приложить все усилия для того, чтобы вернуться в Краснодар с победой», — приводит слова Бабурина официальный сайт команды.