УНИКС не намерен продлевать контракт с Полом Столлом

Казанский УНИКС не будет продлевать контракт с мексиканским разыгрывающим, сообщают «Известия». Столл покинет команду по окончании сезона-2016/17 в статусе свободного агента.«Столла мы брали под конкретную задачу — заменить травмированного Понкрашова в играх Евролиги. Контракт с ним подписан до мая 2017 года, но наше выступление в Евролиге, скорее всего, закончится в апреле. Поэтому Столл месяц поработает инструктором в молодёжной академии, а затем мы расстанемся. Увы, но согласно правилам он не сможет помочь нам в плей-офф Единой лиги ВТБ», — сказал президент казанского клуба Евгений Богачёв.За УНИКС Столл сыграл 12 матчей в Евролиге. В среднем он набирал 4,3 очка и отдавал 2,8 передачи.