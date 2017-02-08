Дабл-дабл Хардена помог «Хьюстону» разгромить «Орландо» с разницей в 24 очка

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 128:104 в пользу хозяев.
Сразу 7 игроков «Хьюстона» преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Джеймс Харден, на счету которого 25 очков и 13 передач. Ещё 20 очков набрал Тревор Ариза, 18 — у Эрика Гордона, 17 очков в активе Клинта Капелы. За «Орландо» 28 очков набрал Серж Ибака, 21 — Эван Фурнье, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 14 очков и 19 подборов.