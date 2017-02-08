Фил Джексон о Кармело Энтони: горбатого могила исправит

Президент «Нью-Йорк Никс»позволил себе очередной выпад в адрес форварда своей команды, комментируя критическую статью в адрес игрока в Bleacher Report.«Обозреватель Bleacher Report почти прочитал мои мысли. Горбатого могила исправит. Это я понял, ещё работая в Континентальной лиге с Майклом Грэмом», – написал Джексон в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».Майкл Грэм был одарённым игроком команды Континентальной баскетбольной лиги «Олбани Патрунс», который, не сумев найти общий язык с Джексоном, поссорился с ним во время матча и на следующий день был изгнан из команды.