Колом: я вернулся и надеюсь помочь УНИКСу обыграть «Реал»

Защитник УНИКСадал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с мадридским «Реалом», который состоится 9 февраля в Казани.«Для меня это особенная игра, потому что мы будем играть против одной из испанских команд. Но ещё больше этот матч для меня будет особенным, потому что я вернусь в строй после того, как пропустил почти месяц, в течение которого прошли несколько игр Евролиги. Теперь я вернулся и хочу помочь команде, потому что сейчас наше положение не из лучших. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде выиграть этот матч», — цитирует Колома официальный сайт Евролиги.