Корстин: победители конкурсов на Матче звёзд получат денежные вознаграждения

Генеральный директор Единой лиги ВТБобъяснила, почему лига не может позволить себе провести полноценный Звёздный уик-энд, а ограничивается лишь одним матчем. Кроме того, она рассказала о том, как будут награждены победители конкурсов в рамках Матча звёзд.«В этом году лига не может позволить себе провести целый уик-энд. Это очень затратное мероприятие, мы не НБА — у нас совсем другой бюджет. Что касается конкурсов, то мы рассчитали тайминг и спокойно уложимся в перерывы между четвертями, которые будут специально расширены. После Сочи мы подведём итоги, сделаем выводы и уже на их основе будем решать, что можно улучшить.Могу сказать, что у нас будут спонсоры под каждый из конкурсов и победители получат денежные вознаграждения», — сказала Корстин в интервью „Чемпионату“.Напомним, Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Сочи 11 февраля.