«Химки» уступили «Баварии», проиграв в овертайме 22 очка

Подмосковные «Химки» на своей площадке в овертайме проиграли мюнхенской «Баварии» со счётом 74:96 в шестом туре Топ-16 Еврокубка. Игроки «Баварии» лидерами ушли на большой перерыв. В третьем отрезке «Химкам» удалось приблизиться, а в концовке основного времени матча — сравнять счёт. Атака «Баварии» на последних секундах не была результативной. Овертайм немецкий клуб начал рывком 17:0, который предопределил исход встречи.Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 31 очко. «Баварии» 21 балл принёс Максимилиан Клебер.