Иванович: разница между «Валенсией» и «Уникахой» небольшая

Главный тренер подмосковных «Химок»прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (74:96 OT), которое вывело химчан на «Валенсию» в 1/4 финала Еврокубка.«Когда закончилось основное время, я думал, что мы могли выиграть. Но только выиграть, а не добыть большую разницу. Мы теряли мячи, они ответили несколькими трёхочковыми, после чего мы потеряли контроль над игрой.Основными причинами поражения сегодня стали 10 нереализованных штрафных, 20 потерь и 18 подборов «Баварии» на нашем щите. Думаю, что разговоры о нужной разнице повлияли на исход этой встречи. Но ничего, мы заняли второе место в группе и должны побеждать следующего соперника, чтобы идти дальше. Думаю, что нам это по силам.Есть ли разница между «Валенсией» и «Уникахой»? В испанской лиге «Валенсия» дважды их побеждала, но, в конце концов, разница между нами небольшая. Сейчас для нас самое главное — не заглядывать далеко вперёд, а готовиться к первой игре», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.