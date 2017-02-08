С. Джорджевич: не видел ничего подобного преимуществу «Баварии» в овертайме

Главный тренер «Баварии»прокомментировал победу подопечных над «Химками» (96:74) в Еврокубке.«Мы продемонстрировали хорошую командную игру на фоне индивидуальных действий «Химок». 27 передач прекрасно описывают то, как мы хотим играть на постоянной основе. На протяжении 38,5 минут мы здорово защищались, но в последние полторы минуты допустили несколько ошибок, которые в принципе для нас не свойственны. Мы позволили им вернуться в игру, хотя имели возможность закончить всё с броском Джонсона.В овертайме нам удалось нейтрализовать их сильные стороны и снова здорово отзащищаться: постоянно менялись в защите, заставляли их совершать тяжёлые броски. В итоге они бросали трёхочковые с очень низким процентом. Ключом к победе стала как защита, так и преимущество на подборах. Также хотел бы отдать должное моим парням за камбэк в овертайме. Видел ли я подобное преимущество в овертайме? Только разговаривали об этом в раздевалке, и если честно, то ничего подобного в моей карьере не случалось», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.