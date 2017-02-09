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175 лет назад
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Блэйк Гриффин исполнил сокрушительный данк после передачи Остина Риверса
9 февраля 2017, четверг. 09:57.
Баскетбол
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс»
Блэйк Гриффин
в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (119:115) мощно вколотил сверху после передачи защитника
Остина Риверса
.
Гриффин провёл на паркете 36 минут, собрав коллекцию из 32 очков, 8 подборов, 5 результативных передач и 2 перехватов.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Лос-Анджелес Клипперс
Блэйк Гриффин
Остин Риверс
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Новости. Баскетбол
9 февраля 2017, четверг
10:07
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