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«Анадолу Эфес» обыграл «Милан» в Евролиге, несмотря на 18 очков Сандерса

«Анадолу Эфес» обыграл «Милан» в Евролиге, несмотря на 18 очков Сандерса
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Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл итальянский «Милан» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 90:86.

«Милан» уверенно выиграл первую четверть со счётом 27:15, после чего также победой завершил вторую десятиминутку, но во второй половине матча уже хозяева завладели инициативой (29:20, 21:12) и победили в матче с преимуществом в четыре очка.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Милана» Раким Сандерс. На его счету 18 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
09 февраля 2017, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 86
Милан
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Эртель - 17, Ханикатт - 16, Грейнджер - 12, Кирк - 11, Балбай - 9, Браун - 9, Томас - 8, Осман - 7, Данстон - 1, Гейик, Мутаф, Пол
Милан: Сандерс - 18, Кальнетис - 15, Маклин - 11, Радулица - 11, Зоран Драгич - 10, Хикман - 9, Мачван - 6, Симон - 4, Пасколо - 2, Абасс, Фонтеккио, Чинчиарини
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