Радонич: ЦСКА — лучшая команда Европы

Главный тренер «Црвены Звезды»поделился мыслями после матча против ЦСКА в Евролиге (80:102).«Поздравляю ЦСКА с победой. Они играли очень хорошо, особенно в начале матча. Сдержать их было крайне трудно. В первой четверти соперник смазал лишь один бросок из-за дуги из восьми! Первая половина целиком осталась за ЦСКА. Мы тоже неплохо атаковали, но этого было явно недостаточно. ЦСКА — лучшая команда Европы. Что могу сказать по поводу проигранного подбора? У нас сегодня и без этого проблем хватало», — передаёт слова Радонича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.