Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Кливленда»

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у «Кливленд Кавальерс» со счётом 118:109.
Первая половина встречи завершилась победой действующих чемпионов ассоциации с перевесом в два очка. После перерыва команды продолжали действовать на равных, а решающего отрыва «Тандер» удалось добиться в середине заключительной четверти. «ОКС» оторвался от соперника на 12 очков, после чего смог удержать преимущество до финальной сирены.
Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук из «Оклахома-Сити», оформивший трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 11 передач. В составе «Кавальерс» 28 очков записал на свой счёт Кайри Ирвинг.