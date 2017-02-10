Джош Адамс: у меня было мало времени на подготовку к конкурсу данков

Защитник «Автодора»рассказал о сложностях в подготовке к конкурсу данков в рамках Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.«Очень рад получить приглашение и представлять «Автодор» на таком важном мероприятии вместе со своими партнёрами по команде. Об участии в конкурсе по броскам сверху я узнал всего два дня назад. Поэтому у меня не было много времени на подготовку, ведь в среду мы проводили матч Лиги чемпионов, а на следующий день у нас была только вечерняя тренировка в тренажёрном зале. Надеюсь попасть в спортзал в Сочи, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Чего стоит ждать болельщикам? Хм, следите и сами все увидите», – цитирует Адамса официальный сайт клуба.