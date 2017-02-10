Принтезис оформил дабл-дабл, «Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в Евролиге

Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете обыграл литовский «Жальгирис» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 73:64.Команды завершили первые две четверти с ничейным результатом — 19:19 и 16:16 соответственно. Во второй половине матча «Олимпиакос» завладел инициативой и добыл победу.Самым результативным и эффективным игроком матча стал греческий форвард, которому удалось оформить дабл-дабл. Он набрал 17 очков, совершил 10 подборов, отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата.