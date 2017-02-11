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175 лет назад 2016
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«Денвер» в гостях обыграл «Нью-Йорк», Йокич набрал 40 очков, Энтони — 33

11 февраля 2017, суббота. 05:45. Баскетбол
«Денвер Наггетс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 131:123 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 40 очков. На счету Уилсона Чендлера 19 очков, по дабл-даблу оформили Джамир Нельсон (16 очков, 12 передач) и Уилл Бартон (15 очков, 10 подборов). За «Нью-Йорк» 33 очка набрал Кармело Энтони, 17 в активе Кристапса Порзингиса.

Это поражение стало для «Никс» четвёртым подряд.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2017, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
123 : 131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31)
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс:
Денвер Наггетс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Нью-Йорк Никс Кармело Энтони Никола Йокич НБА
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