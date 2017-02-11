«Денвер» в гостях обыграл «Нью-Йорк», Йокич набрал 40 очков, Энтони — 33

«Денвер Наггетс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 131:123 в пользу гостей.Самым результативным игроком в составе «Денвера» стал, набравший 40 очков. На счету Уилсона Чендлера 19 очков, по дабл-даблу оформили Джамир Нельсон (16 очков, 12 передач) и Уилл Бартон (15 очков, 10 подборов). За «Нью-Йорк» 33 очка набрал, 17 в активе Кристапса Порзингиса.Это поражение стало для «Никс» четвёртым подряд.