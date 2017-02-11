42 очка Э. Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» разгромить «Миннесоту» — «+16»

«Нью-Орлеан Пеликанс» уверенно обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Таргет-центре» в Миннеаполисе и завершилась со счётом 122:106 в пользу гостей. По ходу второй четверти преимущество «Миннесоты» достигало 15 очков, однако этого не хватило ей для итоговой победы.Самым результативным в составе «Пеликанс» стал, на счету которого 42 очка и 13 подборов. Джру Холидэй набрал 25 очков и сделал 12 передач. В составе «Миннесоты» следует отметить Карла-Энтони Таунса, набравшего 36 очков, и Эндрю Уиггинса (29 очков).