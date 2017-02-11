31 очко Джорджа не спасло «Индиану» от проигрыша в матче с «Вашингтоном»

«Вашингтон Уизардс» обыграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 112:107 в пользу хозяев.
В составе победителей сразу три игрока оформили по дабл-даблу — это Джон Уолл (26 очков, 14 передач), Маркиф Моррис (26 очков, 10 подборов) и Марчин Гортат (14 очков, 16 подборов). Ещё 20 очков набрал Брэдли Бил. У «Индианы» стоит отметить Пола Джорджа (31 очко) и Кевина Серафина (16).
Отметим, что для «Вашингтона» эта победа стала 9-й в последних 10 матчах. «Индиана» потерпела второе поражение подряд после семиматчевой победной серии.